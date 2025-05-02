Кривбас змушений відпустити лідера команди попри контракт

Гравці "Кривбасу" перед матчем. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Один із ключових гравців "Кривбасу" дав зрозуміти керівництву клубу про бажання змінити команду. Попри контракт, який діє до літа 2026 року, футболіст, за інформацією близьких до ситуації джерел, хоче виїхати з України.

Камерунський захисник Іван Дібанго продовжить кар'єру в Європі, повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Іван Дібанго виступає за "Кривбас" уже третій сезон. За цей час він провів 74 матчі, забив один гол та віддав 13 результативних передач. Гравець зарекомендував себе як один із найкращих легіонерів українського чемпіонату, ставши незамінним на фланзі захисту.

Іван Дібанго перед грою. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Де гратиме лідер "Кривбасу"

Повідомлялося про інтерес до Дібанго з боку європейських клубів. Серед потенційних покупців називалися грецький ПАОК, французький "Брест" та швейцарський "Базель". Найконкретнішим варіантом був ПАОК, який навіть розпочав переговори, однак клуб із Кривого Рогу запросив за свого лідера щонайменше 3-4 млн євро, що зірвало угоду.

Іван Дібанго з Віктором Циганковим. Фото: УНІАН

За неофіційною інформацією сам футболіст висловив бажання рухатися далі, попри прихильність до клубу. У світлі можливих труднощів із продовженням контрактів із легіонерами ймовірність його трансферу цього літа істотно зросла.

У "Кривбасі" вже обговорюють сценарій відходу гравця, оцінюючи пропозиції, які можуть надійти найближчим часом. Водночас клуб має намір відпустити Дібанго тільки за ціною, що задовольняє всіх, розуміючи його значимість для команди.

Майбутнє Івана Дібанго залишається відкритим. Влітку він може змінити чемпіонат, а його перехід здатний стати однією з головних угод міжсезоння в УПЛ.

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