Кривбасс вынужден отпустить лидера команды несмотря на контракт

Игроки "Кривбасса" перед матчем. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Один из ключевых игроков "Кривбасса" дал понять руководству клуба о желании сменить команду. Несмотря на контракт, который действует до лета 2026 года, футболист, по информации близких к ситуации источников, хочет уехать из Украины.

Камерунский защитник Иван Дибанго продолжит карьеру в Европе, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Иван Дибанго выступает за "Кривбасс" уже третий сезон. За это время он провел 74 матча, забил один гол и отдал 13 результативных передач. Игрок зарекомендовал себя как один из лучших легионеров украинского чемпионата, став незаменимым на фланге защиты.

Иван Дибанго перед игрой. Фото: instagram.com/didififtyfive/

Где будет играть лидер "Кривбасса"

Сообщалось об интересе к Дибанго со стороны европейских клубов. Среди потенциальных покупателей назывались греческий ПАОК, французский "Брест" и швейцарский "Базель". Самым конкретным вариантом был ПАОК, который даже начал переговоры, однако клуб из Кривого Рога запросил за своего лидера не менее 3-4 млн евро, что сорвало сделку.

Иван Дибанго с Виктором Цыганковым. Фото: УНИАН

По неофициальной информации сам футболист выразил желание двигаться дальше, несмотря на привязанность к клубу. В свете возможных трудностей с продлением контрактов с легионерами вероятность его трансфера этим летом существенно возросла.

В "Кривбассе" уже обсуждают сценарий ухода игрока, оценивая предложения, которые могут поступить в ближайшее время. При этом клуб намерен отпустить Дибанго только при удовлетворяющей всех цене, понимая его значимость для команды.

Будущее Ивана Дибанго остается открытым. Летом он может сменить чемпионат, а его переход способен стать одной из главных сделок межсезонья в УПЛ.

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