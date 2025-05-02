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Дэвид Бекхэм отмечает 50-летие — почему он все еще популярен

2 мая 2025 12:51
Иван Крутогоров - Редактор
Как Бекхэм превратил карьеру футболиста в бизнес-империю
Дэвид Бекхэм в 2025 году. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Иван Крутогоров - Редактор

Дэвид Бекхэм празднует 50-летие, и этот рубеж словно подводит черту под первой частью его жизни — футбольной, блистательной и полной побед. Но на самом деле именно вторая половина, которая прошла за пределами поля, сделала его тем, кем он стал сегодня: не просто бывшим полузащитником, а глобальным символом.

Бекхэм давно не играет в футбол, но его популярность лишь выросла за последние годы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Свой путь Дэвид Бекхэм начал в "Манчестер Юнайтед", где вырос под началом сэра Алекса Фергюсона. Потом был переход в "Реал Мадрид", затем "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан", "ПСЖ". Карьера охватывала разные страны, стили и эпохи футбола, но везде он оставался лицом клуба. Даже в командах, где играл всего сезон, он становился символом дисциплины, класса и коммерческого успеха.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм во время матча "Интера Майами". Фото: instagram.com/davidbeckham/

После завершения игровой карьеры в 2013 году Бекхэм не исчез, он заново придумал себя. Еще во время выступлений в MLS спортсмен начал закладывать фундамент клуба, которым вскоре стал "Интером" из Майами. Это был не просто амбициозный проект, а тщательно продуманный шаг на перспективу. Бекхэм стал владельцем клуба и лицом MLS на глобальной арене. Его влияние позволило подписать звезд мирового уровня, а клуб стремительно набрал вес в футбольной и медийной повестке.

Дэвид Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Почему Бекхэм добился успеха

Вокруг футбола бывший капитан сборной Англии построил настоящую экосистему: контракты с брендами, участие в разработке спортивного питания, создание авторской линии одежды, партнёрства с медиа. Доход его компаний исчисляется десятками миллионов евро в год. И главное — он сумел сохранить свой бренд: сдержанный, благородный, узнаваемый в любой точке мира.

Но Дэвид Бекхэм — это не только деньги и футбол. Его стиль, поведение, семейные ценности и участие в благотворительных проектах сделали его примером публичного человека. В отношениях с женой Викторией он остается верным и искренним, а образы их семьи давно стали частью культурного кода целого поколения.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм со звездами "Интера". Фото: instagram.com/davidbeckham/

На телевидении, в моде, в спорте Бекхэм остается актуальным. В этом и кроется главная причина его влияния: он не зациклился на прошлом, он всегда в движении. Даже сегодня, на пороге шестого десятка, он по-прежнему строит новое: от стадиона в Майами до нового медийного контента с его участием.

И 50 лет Дэвиду Бекхэму — это не финал. Это продолжение пути. Только теперь его матчи, не на поле, а в переговорных, в телестудиях, на глобальной арене. 

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