Доктор Комаровский объяснил, почему диеты не эффективны

Евгений Комаровский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Остался всего месяц до начала купального сезона. Многие люди пытаются как можно быстрее набрать оптимальную форму и нередко пользуются диетами, чтобы избавиться от лишнего веса.

Однако у любой диеты есть проблема, которая может привести к ухудшению ситуации, рассказал доктор Комаровский в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

Реклама

Читайте также:

У доктора Евгений Комаровского есть разработанный курс про вредные привычки в питании, лишний вес и борьбу с ним. Богатый медицинский опыт позволяет специалисту давать советы на эту тему.

Евгений Комаровский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Почему диеты могут навредить

За полтора года работы команды Комаровского с этой темой было проведено больше 100 лекций, во время которых были подробно проанализированы основные диеты, варианты воздействия, причины, почему люди набирают вес. Доктор подробно изучил, как стресс и эмоциональное состояние влияют на появление лишних килограммов, какие должны быть физические нагрузки, а также какие существуют медицинские способы борьбы с лишним весом.

"Любая диета, при которой вам все равно хочется есть, и чувство голода не уходит, в организме сразу же происходит два физиологических процесса. Метаболизм замедляется, вы все равно постоянно ищите еду и из всех вариантов выбираете жирное и сладкое. И в тот момент, когда диета закончится, ваш замедленный метаболизм и пищевые пристрастия приведет к тому, что за месяц вы наберете все, что потеряли. С высокой степенью вероятности появятся лишние килограммы", — заявил Комаровский.

По словам доктора, любая диета является бесперспективной. Выдержать ее без ограничений может максимум 3% населения. Комаровский заявил, что необходимо говорить не о диете, а о коррекции образа жизни. Здоровье нельзя рассматривать через призму еды. На вес влияет и психическое состояние, и сон, и нагрузки.

"Либо мы принципиально изменим образ жизни, либо будем сидеть на диете, которая хороша только для фотосессий и краткосрочного результата", — добавил доктор Комаровский.

Напомним, существуют эффективные способы без кофе, которые помогут проснуться с утра бодрым.

Всего три простых упражнения станут надежной профилактикой инфаркта.

Эти привычки сокращают жизнь — от чего лучше избавиться как можно быстрее.