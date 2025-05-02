Доктор Комаровський пояснив, чому дієти не ефективні

Євген Комаровський відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Залишився всього місяць до початку купального сезону. Багато людей намагаються якомога швидше набрати оптимальну форму та нерідко користуються дієтами, щоб позбутися зайвої ваги.

Однак у будь-якої дієти є проблема, яка може призвести до погіршення ситуації, розповів доктор Комаровський в інтерв'ю YouTube-каналу Дмитра Гордона.

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У лікаря Євгена Комаровського є розроблений курс про шкідливі звички в харчуванні, зайву вагу та боротьбу з нею. Багатий медичний досвід дозволяє фахівцеві давати поради на цю тему.

Євген Комаровський під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Чому дієти можуть нашкодити

За півтора року роботи команди Комаровського з цією темою було проведено понад 100 лекцій, під час яких було детально проаналізовано основні дієти, варіанти впливу, причини, чому люди набирають вагу. Доктор детально вивчив, як стрес та емоційний стан впливають на появу зайвих кілограмів, які мають бути фізичні навантаження, а також які існують медичні способи боротьби із зайвою вагою.

"Будь-яка дієта, під час якої вам однаково хочеться їсти, і відчуття голоду не зникає, в організмі одразу ж відбувається два фізіологічні процеси. Метаболізм сповільнюється, ви все одно постійно шукайте їжу і з усіх варіантів обираєте жирне і солодке. І в той момент, коли дієта закінчиться, ваш уповільнений метаболізм і харчові пристрасті призведуть до того, що за місяць ви наберете все, що втратили. З високим ступенем ймовірності з'являться зайві кілограми", — заявив Комаровський.

За словами лікаря, будь-яка дієта є безперспективною. Витримати її без обмежень може максимум 3% населення. Комаровський заявив, що необхідно говорити не про дієту, а про корекцію способу життя. Здоров'я не можна розглядати через призму їжі. На вагу впливає й психічний стан, і сон, і навантаження.

"Або ми принципово змінимо спосіб життя, або будемо сидіти на дієті, яка гарна тільки для фотосесій і короткострокового результату", — додав доктор Комаровський.

Нагадаємо, існують ефективні способи без кави, які допоможуть прокинутися зранку бадьорим.

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Ці звички скорочують життя — чого краще позбутися якомога швидше.