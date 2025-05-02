Як Бекхем перетворив кар'єру футболіста на бізнес-імперію

Девід Бекхем у 2025 році. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девід Бекхем святкує 50-річчя, і цей рубіж немов підбиває риску під першою частиною його життя - футбольною, блискучою та повною перемог. Але насправді саме друга половина, яка пройшла за межами поля, зробила його тим, ким він став сьогодні: не просто колишнім півзахисником, а глобальним символом.

Бекхем давно не грає у футбол, але його популярність лише зросла за останні роки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Свій шлях Девід Бекхем почав у "Манчестер Юнайтед", де виріс під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Потім був перехід у мадридський "Реал", потім "Лос-Анджелес Гелаксі", "Мілан", "ПСЖ". Кар'єра охоплювала різні країни, стилі та епохи футболу, але всюди він залишався обличчям клубу. Навіть у командах, де грав лише сезон, він ставав символом дисципліни, класу та комерційного успіху.

Девід Бекхем під час матчу "Інтера Маямі". Фото: instagram.com/davidbeckham/

Після завершення ігрової кар'єри 2013 року Бекхем не зник, він заново вигадав себе. Ще під час виступів у MLS спортсмен почав закладати фундамент клубу, яким невдовзі став "Інтером" із Маямі. Це був не просто амбітний проєкт, а ретельно продуманий крок на перспективу. Бекхем став власником клубу та обличчям MLS на глобальній арені. Його вплив дав змогу підписати зірок світового рівня, а клуб стрімко набрав вагу у футбольному та медійному порядку денному.

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Чому Бекхем домігся успіху

Навколо футболу колишній капітан збірної Англії побудував справжню екосистему: контракти з брендами, участь у розробці спортивного харчування, створення авторської лінії одягу, партнерства з медіа. Дохід його компаній обчислюється десятками мільйонів євро на рік. І головне — він зумів зберегти свій бренд: стриманий, благородний, впізнаваний у будь-якій точці світу.

Але Девід Бекхем — це не тільки гроші та футбол. Його стиль, поведінка, сімейні цінності та участь у благодійних проєктах зробили його прикладом публічної людини. У стосунках із дружиною Вікторією він залишається вірним та щирим, а образи їхньої родини давно стали частиною культурного коду цілого покоління.

Девід Бекхем із зірками "Інтера". Фото: instagram.com/davidbeckham/

На телебаченні, в моді, у спорті Бекхем залишається актуальним. У цьому й криється головна причина його впливу: він не зациклився на минулому, він завжди в русі. Навіть сьогодні, на порозі шостого десятка, він, як і раніше, будує нове: від стадіону в Маямі до нового медійного контенту за його участю.

І 50 років Девіду Бекхему — це не фінал. Це продовження шляху. Тільки тепер його матчі, не на полі, а в переговорних, у телестудіях, на глобальній арені.

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