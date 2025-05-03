Сенсація в боксі: Ромеро переміг Гарсію в Нью-Йорку — відео

Раян Гарсія та Роландо Ромеро перед боєм. Фото: instagram.com/rolliesss/

Організація довгоочікуваного бою-реваншу між Раяном Гарсією та Девіном Гейні опинилася під загрозою. "Король Рай" не зумів впоратися з Роландо Ромеро.

"Роллі" сенсаційно переміг свого суперника, який був фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У п'ятницю, 2 травня в Нью-Йорку на грандіозному боксерському вечорі "Fatal Fury" Роландо Ромеро здобув сенсаційну перемогу над Раяном Гарсією, завоювавши вакантний титул WBA Regular у напівсередній вазі. Судді одноголосно присудили перемогу Ромеро — 115-112, 115-112 та 118-109.

Як Ромеро шокував Гарсію

Ромеро почав бій агресивно й вже в другому раунді відправив Гарсію в нокдаун лівим хуком. Після цього Гарсія виглядав стриманим і не зумів нав'язати свою тактику. Бій вийшов обережним: обидва завдали лише 123 точних удари за 12 раундів, що стало одним із найнижчих показників за статистикою.

Для Раяна Гарсії ця поразка стала першою після повернення на ринг після дискваліфікації. Він планував вийти на бій із Девіном Хейні, однак програш Ромеро ставить ці плани під сумнів і змінює розстановку сил у дивізіоні.

Так Роландо Ромеро готувався до бою. Фото: instagram.com/rolliesss/

Ромеро після поєдинку подякував супернику і висловив повагу Гарсії. Він зазначив, що не поспішає обирати наступного супротивника, але хотів би побачити реванш між Гарсією та Хейні, навіть попри свій новий чемпіонський статус.

Вечір боксу в Таймс-сквер зібрав тисячі глядачів та став історичною подією. Перемога Ромеро додала інтриги в напівсередню вагу, і тепер увага всього боксерського світу прикута до його подальших кроків.

Нагадаємо, у футбольного клубу "Олександрія" є кілька варіантів для заміни Руслана Ротаня.

Саудівська Аравія продовжує запрошувати зірок футболу з усього світу.

"Барселона" знайшла спосіб запросити у 2026 році одного з найкращих футболістів світу.