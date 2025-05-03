Гейні переміг Раміреса, але розчарував уболівальників

Девін Гейні перед боєм. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Кривдник Василя Ломаченка Девін Гейні здобув перемогу над Хосе Раміресом одноголосним рішенням суддів на вечорі боксу в Нью-Йорку. Бій пройшов в обережній манері та не порадував глядачів видовищністю.

Попри перемогу, Хейні піддався критиці за нудний стиль, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На вечорі боксу в Нью-Йорку Девін Хейні здобув перемогу над Хосе Раміресом одноголосним рішенням суддів (119-109, 119-109, 118-110). Фаворит упевнено провів протистояння й не давав привід для сумнівів у своїй перевазі над суперником. При цьому молодий боксер діяв занадто обережно, і це не сподобалося глядачам.

Чому Гейні розкритикували

Боксер на прізвисько "The Dream" багато рухався рингом, уникаючи активних обмінів ударами. Рамірес, своєю чергою, не зміг нав'язати супернику свою гру. У результаті, за статистикою, обидва боксери завдали всього 110 точних ударів за 12 раундів, що стало одним із найнижчих показників в історії.

Публіка очікувала більш яскравого виступу від Гейні, особливо після його попереднього бою з Раяном Гарсією, який було визнано таким, що не відбувся через позитивний допінг-тест у Гарсії. Однак нинішній бій не виправдав очікувань та викликав розчарування у глядачів.

Девін Гейні та Хосе Рамірес. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Попри перемогу, Гейні не зміг зміцнити свої позиції в очах уболівальників. Багато експертів вважають, що такий стиль ведення бою може негативно позначитися на його популярності та перспективах у майбутньому.

Тепер увага шанувальників боксу зосереджена на можливому реванші між Гейні та Гарсією. Однак після поразки Гарсії від Роландо Ромеро та непереконливої перемоги Гейні над Раміресом, перспектива цього поєдинку стає менш очевидною.

Нагадаємо, Раян Гарсія плакав після несподіваної поразки в бою з Ромеро.

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