Шапаренко готовится к трансферу в один из немецких клубов

Николай Шапаренко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко оказался в центре внимания европейских клубов. Сразу несколько потенциальных покупателей рассматривают его приобретения во время летнего трансферного окна.

Среди потенциальных претендентов выделяется клуб из чемпионата Германии, сообщает Kicker.

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Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2026 года. Учитывая его стабильную игру и опыт выступлений на международной арене, интерес со стороны зарубежных клубов не вызывает удивления. В текущем сезоне Шапаренко провёл 26 матчей, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Николай Шапаренко в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Где может играть Шапаренко

Информация об интересе к 26-летнему футболисту со стороны европейских клубов стабильно появляется перед каждым трансферным окном, но на этот раз полузащитник действительно близок к смене клуба. "Штутгарт" рассматривает Шапаренко в качестве потенциальной замены для Энцо Мийо, который может покинуть клуб в ближайшее время. Немецкий клуб оценивает трансферную стоимость украинца в 10 миллионов евро и готов начать переговоры с "Динамо" в ближайшие недели.

Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кроме "Штутгарта", интерес к Шапаренко проявляют и другие европейские клубы. Среди них — турецкие "Трабзонспор" и "Бешикташ", а также итальянская "Фиорентина". Однако на данный момент именно "Штутгарт" выглядит наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры украинского полузащитника.

Переход в один из европейских чемпионатов может стать важным шагом в карьере Шапаренко. Ожидается, что окончательное решение по трансферу будет принято в ближайшие месяцы.

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