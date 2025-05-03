Теофимо Лопес провел один из лучших боев в своей карьере

Теофимо Лопес во время интервью накануну поединка. Фото: instagram.com/TeofimoLopez/

Теофимо Лопес продолжил доминировать в полусреднем весе. Боксер успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Победа над Арнольдом Барбозой не вызвала сомнений ни у судей, ни у зрителей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Вечером в пятницу, 2 мая 2025 года, Теофимо Лопес сохранил чемпионский пояс WBO в первом полусреднем весе. В Нью-Йорке он единогласным решением судей победил Арнольда Барбозу, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

Лопес прервал доминирование Барбозы

С первых минут Теофимо демонстрировал уверенность и контроль над рингом, не позволяя сопернику диктовать условия. Барбоза пытался навязать темп, но точность и скорость Лопеса оказались решающими факторами. В шестом раунде Теофимо пропустил сильный удар, оставивший синяк под глазом, однако быстро восстановился и продолжил доминировать.

Лопес пропускает удар от Барбозы. Фото: instagram.com/arnold_barboza_jr/

По итогам боя судьи единогласно присудили победу Лопесу со счётом 116–112, 116–112 и 118–110. Барбоза, ранее не знавший поражений, не смог адаптироваться к тактике чемпиона и уступил, прервав серию из 32 побед. Лопес сохранил пояс и подтвердил статус одного из лучших в дивизионе.

После боя Лопес заявил, что планирует подняться в полусредний вес и хочет встретиться с объединенным чемпионом Джароном Эннисом. По словам Лопеса, он открыт для новых вызовов и готов доказать своё превосходство на более высоком уровне.

Эксперты отметили возвращение Лопеса к прежней форме, сравнивая этот бой с его победами над Джошем Тейлором и Василием Ломаченко. Боксер получил высокие оценки за тактическую зрелость и готовность к новым этапам карьеры. Победа над Барбозой укрепила позиции Лопеса в первом полусреднем весе и открыла ему путь к новым титульным боям.

Напомним, на вечере бокса в Нью-Йорке случилась главная неожиданность последних месяцев, которая повлияет на расклад сил в одном из дивизионов.

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