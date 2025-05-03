Теофімо Лопес провів один із найкращих боїв у своїй кар'єрі

Теофімо Лопес під час інтерв'ю напередодні поєдинку. Фото: instagram.com/TeofimoLopez/

Теофімо Лопес продовжив домінувати в напівсередній вазі. Боксер успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі.

Перемога над Арнольдом Барбозою не викликала сумнівів ні в суддів, ні в глядачів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Увечері в п'ятницю, 2 травня 2025 року, Теофімо Лопес зберіг чемпіонський пояс WBO в першій напівсередній вазі. У Нью-Йорку він одноголосним рішенням суддів переміг Арнольда Барбозу, завдавши йому першої поразки в професійній кар'єрі.

Лопес перервав домінування Барбози

З перших хвилин Теофімо демонстрував упевненість та контроль над рингом, не дозволяючи супернику диктувати умови. Барбоза намагався нав'язати темп, але точність і швидкість Лопеса виявилися вирішальними факторами. У шостому раунді Теофімо пропустив сильний удар, який залишив синець під оком, проте швидко відновився та продовжив домінувати.

Лопес пропускає удар від Барбози. Фото: instagram.com/arnold_barboza_jr/

За підсумками бою судді одноголосно присудили перемогу Лопесу з рахунком 116-112, 116-112 і 118-110. Барбоза, який раніше не знав поразок, не зміг адаптуватися до тактики чемпіона й поступився, перервавши серію з 32 перемог. Лопес зберіг пояс та підтвердив статус одного з найкращих у дивізіоні.

Після бою Лопес заявив, що планує піднятися в напівсередню вагу і хоче зустрітися з об'єднаним чемпіоном Джароном Еннісом. За словами Лопеса, він відкритий для нових викликів та готовий довести свою перевагу на більш високому рівні.

Експерти відзначили повернення Лопеса до колишньої форми, порівнюючи цей бій із його перемогами над Джошем Тейлором та Василем Ломаченком. Боксер отримав високі оцінки за тактичну зрілість і готовність до нових етапів кар'єри. Перемога над Барбозою зміцнила позиції Лопеса в першій напівсередній вазі та відкрила йому шлях до нових титульних боїв.

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