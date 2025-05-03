Шапаренко готується до трансферу в один із німецьких клубів

Микола Шапаренко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко опинився в центрі уваги європейських клубів. Одразу декілька потенційних покупців розглядають його придбання під час літнього трансферного вікна.

Серед потенційних претендентів виділяється клуб із чемпіонату Німеччини, повідомляє Kicker.

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Контракт Миколи Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2026 року. З огляду на його стабільну гру і досвід виступів на міжнародній арені, інтерес з боку зарубіжних клубів не викликає подиву. У поточному сезоні Шапаренко провів 26 матчів, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач.

Микола Шапаренко в матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Де може грати Шапаренко

Інформація про інтерес до 26-річного футболіста з боку європейських клубів стабільно з'являється перед кожним трансферним вікном, але цього разу півзахисник справді близький до зміни клубу. "Штутгарт" розглядає Шапаренка як потенційну заміну для Енцо Мійо, який може покинути клуб найближчим часом. Німецький клуб оцінює трансферну вартість українця в 10 мільйонів євро та готовий почати переговори з "Динамо" найближчими тижнями.

Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Крім "Штутгарта", інтерес до Шапаренка виявляють й інші європейські клуби. Серед них — турецькі "Трабзонспор" та "Бешикташ", а також італійська "Фіорентина". Однак наразі саме "Штутгарт" виглядає найбільш імовірним варіантом для продовження кар'єри українського півзахисника.

Перехід до одного з європейських чемпіонатів може стати важливим кроком у кар'єрі Шапаренка. Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу буде ухвалено найближчими місяцями.

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