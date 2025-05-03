Миколенко пояснив, з якими труднощами зіткнувся Евертон

Віталій Миколенко бореться з Антоні Еланга. Фото: Reuters/Ed Sykes

Захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко поділився своїми враженнями від кінцівки сезону англійської Прем'єр-ліги. За словами футболіста, команда впевнено почувається в турнірній таблиці та може зосередитися на завершенні чемпіонату без зайвого тиску.

Миколенко зазначив, що останні три роки були непростими як для нього, так й для клубу, проте нинішня позиція "Евертона" вселяє оптимізм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За підсумками 34 матчів "Евертон" команда посідає 15-те місце в АПЛ та не бореться за виживання, що дало змогу футболістам відчути впевненість у власних силах і знизило психологічний тиск на команду.

Віталій Миколенко наголосив, що з приходом головного тренера Девіда Моєса в команді багато чого змінилося.

"Перші тижні було важко, все було по-іншому. Але зараз усе добре, як видно з таблиці. Думаю, вболівальникам подобається наш футбол", — заявив Миколенко.

Віталій Миколенко атакує ворота "Челсі". Фото: Reuters/Tony O Brien

Мета "Евертона" на кінець сезону

Український захисник розповів про взаємодію з голкіпером збірної Англії Джорданом Пікфордом, підкресливши, що в них склалися хороші робочі стосунки на полі. Захисник також висловив упевненість, що майбутній матч з "Іпсвічем" буде непростим, попри виліт суперника з АПЛ.

За словами Миколенка, команда налаштована завершити сезон якомога сильніше й уникнути втрати очок у решті зустрічей. Футболіст підкреслив важливість мотивації навіть в іграх, де результат здається очевидним.

У сезоні 2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 33 матчі, в яких зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, інший футболіст збірної України привернув увагу відомого німецького клубу.

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