Миколенко объяснил, с какими трудностями столкнулся Эвертон

Виталий Миколенко борется с Антони Эланга. Фото: Reuters/Ed Sykes

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко поделился своими впечатлениями от концовки сезона английской Премьер-лиги. По словам футболиста, команда уверенно чувствует себя в турнирной таблице и может сосредоточиться на завершении чемпионата без лишнего давления.

Миколенко отметил, что последние три года были непростыми как для него, так и для клуба, однако нынешняя позиция "Эвертона" вселяет оптимизм, сообщает официальный сайт клуба.

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По итогам 34 матчей "Эвертон" команда занимает 15-е место в АПЛ и не борется за выживание, что позволило футболистам почувствовать уверенность в собственных силах и снизило психологическое давление на команду.

Виталий Миколенко подчеркнул, что с приходом главного тренера Дэвида Мойеса в команде многое изменилось.

"Первые недели было тяжело, всё было по-другому. Но сейчас всё хорошо, как видно по таблице. Думаю, болельщикам нравится наш футбол", — заявил Миколенко.

Виталий Миколенко атакует ворота "Челси". Фото: Reuters/Tony O Brien

Цель "Эвертона" на конец сезона

Украинский защитник рассказал о взаимодействии с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом, подчеркнув, что у них сложились хорошие рабочие отношения на поле. Защитник также выразил уверенность, что предстоящий матч с "Ипсвичем" будет непростым, несмотря на вылет соперника из АПЛ.

По словам Миколенко, команда настроена завершить сезон как можно сильнее и избежать потери очков в оставшихся встречах. Футболист подчеркнул важность мотивации даже в играх, где результат кажется очевидным.

В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко сыграл 33 матча, в которых сделал 2 результативные передачи.

Напомним, другой футболист сборной Украины привлек внимание известного немецкого клуба.

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