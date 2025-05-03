Динамо втратило ключового футболіста через травму

Тарас Михавко з партнерами по "Динамо". Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський зіткнувся з черговою кадровою втратою. Один із захисників команди отримав травму.

"Біло-сині" втратили футболіста просто перед грою проти "Інгульця", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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У суботу, 3 травня, київське "Динамо" проведе матч 27-го туру чемпіонату України проти "Інгульця". У заявці команди на цю гру відсутній один із захисників. Він мав вийти на поле, але не допоможе "біло-синім" у важливому поєдинку.

Тарас Михавко на полі. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Кадрова втрата "Динамо"

Причиною відсутності 20-річного Тараса Михавка стала травма гомілкостопа. Футболіст зазнав ушкодження на одному з останніх тренувань столичної команди, через що залишився в Києві й не вирушив із командою до Олександрії.

Захисник не зможе повернутися на поле найближчим часом, проте точні терміни відновлення поки що не називаються. Медичний штаб клубу продовжує стежити за станом гравця.

У поточному сезоні Михавко провів 14 матчів за першу команду "Динамо", закріпившись у стартовому складі після зимової паузи.

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