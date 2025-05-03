Промоутер Усика розповів про повернення Кличка в бокс

Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/klitschko/

Відомий промоутер Олександр Красюк підтвердив, що колишній чемпіон світу Володимир Кличко серйозно розглядає можливість повернутися на професійний ринг. Український боксер мріє встановити новий рекорд, який може залишитися вічним.

Кличко може провести ще один боксерський поєдинок, повідомляє YouTube-канал "Froch On Fighting".

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За словами промоутера Олександра Усика, 49-річний Володимир Кличко роздумує про те, щоб побити рекорд легендарного Джорджа Формана. Красюк зазначив, що бажання повернутися до боїв у Кличка продиктоване внутрішньою мотивацією.

"Так, він дійсно розмірковує про це. Це означає, що десь глибоко в серці бійця живе якийсь внутрішній поштовх", — розповів промоутер в інтерв'ю.

Як зараз виглядає Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Чому для Кличка важливий рекорд

Володимир Кличко завершив кар'єру 2017 року після поразки від Ентоні Джошуа. За свою кар'єру він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO та WBA, залишаючись одним із найуспішніших боксерів суперважкої ваги.

Інформація про можливе повернення Кличка вже викликала активне обговорення в спортивних колах. Боксеру виповнилося 49 років, і, в разі повернення, він зможе поборотися за рекорд найстаршого чемпіона світу.

Нагадаємо, чинним рекордсменом залишається Джордж Форман, який завоював чемпіонський титул у 45 років, перемігши Майкла Мурера в 1994 році. Якщо Кличко дійсно зважиться вийти на ринг, він зможе встановити нове історичне досягнення.

Наразі немає інформації про конкретну дату повернення або можливих суперників Володимира Кличка. Сам спортсмен офіційно не оголошував про свої плани.

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