Промоутер Усика рассказал о возвращении Кличко в бокс

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/klitschko/

Известный промоутер Александр Красюк подтвердил, что бывший чемпион мира Владимир Кличко серьезно рассматривает возможность вернуться на профессиональный ринг. Украинский боксер мечтает установить новый рекорд, который может остаться вечным.

Кличко может провести еще один боксерский поединок, сообщает YouTube-канал "Froch On Fighting".

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По словам промоутера Александра Усика, 49-летний Владимир Кличко раздумывает о том, чтобы побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Красюк отметил, что желание вернуться к боям у Кличко продиктовано внутренней мотивацией.

"Да, он действительно размышляет об этом. Это значит, что где-то глубоко в сердце бойца живёт какой-то внутренний толчок", — рассказал промоутер в интервью.

Как сейчас выглядит Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Почему для Кличко важен рекорд

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. За свою карьеру он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA, оставаясь одним из самых успешных боксёров супертяжелого веса.

Информация о возможном возвращении Кличко уже вызвала активное обсуждение в спортивных кругах. Боксёру исполнилось 49 лет, и, в случае возвращения, он сможет побороться за рекорд самого возрастного чемпиона мира.

Напомним, действующим рекордсменом остаётся Джордж Форман, который завоевал чемпионский титул в 45 лет, победив Майкла Мурера в 1994 году. Если Кличко действительно решится выйти на ринг, он сможет установить новое историческое достижение.

Пока нет информации о конкретной дате возвращения или возможных соперниках Владимира Кличко. Сам спортсмен официально не объявлял о своих планах.

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