Динамо лишилось ключевого футболиста из-за травмы

Динамо потеряло ключевого игрока перед важным матчем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский столкнулся с очередной кадровой потерей. Один из защитников команды получил травму.
"Бело-синие" лишились футболиста прямо перед игрой против "Ингульца", сообщает Dynamo.kiev.ua.
В субботу, 3 мая, киевское "Динамо" проведет матч 27-го тура чемпионата Украины против "Ингульца". В заявке команды на эту игру отсутствует один из защитников. Он должен был выйти на поле, но не поможет "бело-синим" в важном поединке.
Кадровая потеря "Динамо"
Причиной отсутствия 20-летнего Тараса Михавко стала травма голеностопа. Футболист получил повреждение на одной из последних тренировок столичной команды, из-за чего остался в Киеве и не отправился с командой в Александрию.
Защитник не сможет вернуться на поле в ближайшее время, однако точные сроки восстановления пока не называются. Медицинский штаб клуба продолжает следить за состоянием игрока.
В текущем сезоне Михавко провел 14 матчей за первую команду "Динамо", закрепившись в стартовом составе после зимней паузы.
Напомним, уже летом один из футболистов "Динамо" может подписать контракт с известным европейским клубом.
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