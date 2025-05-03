Динамо лишилось ключевого футболиста из-за травмы

Тарас Михавко с партнерами по "Динамо". Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский столкнулся с очередной кадровой потерей. Один из защитников команды получил травму.

"Бело-синие" лишились футболиста прямо перед игрой против "Ингульца", сообщает Dynamo.kiev.ua.

Реклама

Читайте также:

В субботу, 3 мая, киевское "Динамо" проведет матч 27-го тура чемпионата Украины против "Ингульца". В заявке команды на эту игру отсутствует один из защитников. Он должен был выйти на поле, но не поможет "бело-синим" в важном поединке.

Тарас Михавко на поле. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Кадровая потеря "Динамо"

Причиной отсутствия 20-летнего Тараса Михавко стала травма голеностопа. Футболист получил повреждение на одной из последних тренировок столичной команды, из-за чего остался в Киеве и не отправился с командой в Александрию.

Защитник не сможет вернуться на поле в ближайшее время, однако точные сроки восстановления пока не называются. Медицинский штаб клуба продолжает следить за состоянием игрока.

В текущем сезоне Михавко провел 14 матчей за первую команду "Динамо", закрепившись в стартовом составе после зимней паузы.

Напомним, уже летом один из футболистов "Динамо" может подписать контракт с известным европейским клубом.

Бывший легионер "Днепра" собирается прилететь в Россию для участия в футбольном матче.

Артем Милевский огорчил поклонников Михаила Мудрика мнением о ситуации с допингом.

Промоутер Александра Усика сделал важное заявление о возвращении Владимира Кличко.