Милевский пессимистичной высказался о Мудрике и допинг-скандале

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Украинский полузащитник Михаил Мудрик оказался в центре скандала после сообщения о положительном допинг-тесте. Футболист был временно отстранен от выступлений за "Челси" и сборную Украины на время расследования.

Артем Милевский поделился мнением о ситуации с лидером сборной Украины на своей странице в Instagram.

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В социальных сетях и футбольных кругах активно обсуждают, что ждет игрока в ближайшее время. К ситуации подключились бывшие футболисты, эксперты и болельщики. Одним из тех, кто высказался о будущем Мудрика, стал бывший нападающий сборной Украины и "Динамо".

Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Что Милевский сказал о Мудрике

Популярный спортсмен пообщался с поклонниками на своей странице в социальной сети. Один из вопросов был посвящен ситуации с лидером сборной Украины.

Артем Милевский лаконично ответил на вопрос подписчика в Instagram, который поинтересовался его мнением о будущем Мудрика. "Как думаешь, что будет с Мудриком?" — спросил болельщик. На это Милевский кратко и лаконично написал: "Ничего хорошего".

Ответ Милевского. Фото: instagram.com/timi1010/

Высказывание экс-игрока вызвало обсуждение среди болельщиков. Одни сочли ответ пессимистичным, другие отметили, что Милевский, возможно, намекает на серьезность последствий для карьеры Мудрика.

Пока официального решения по делу полузащитника нет. "Челси" и футбольные инстанции продолжают проверку, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба игрока. Болельщики надеются на благоприятный исход, чтобы Мудрик смог вернуться на поле как можно скорее.

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