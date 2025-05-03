Мілевський песимістично висловився про Мудрика та допінг-скандал

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Український півзахисник Михайло Мудрик опинився в центрі скандалу після повідомлення про позитивний допінг-тест. Футболіст був тимчасово відсторонений від виступів за "Челсі" та збірну України на час розслідування.

Артем Мілевський поділився думкою про ситуацію з лідером збірної України на своїй сторінці в Instagram.

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У сезоні 2024/2025 Михайло Мудрик провів за лондонський клуб 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 2 результативними передачами.

У соціальних мережах і футбольних колах активно обговорюють, що чекає на гравця найближчим часом. До ситуації долучилися колишні футболісти, експерти та вболівальники. Одним із тих, хто висловився про майбутнє Мудрика, став колишній нападник збірної України та "Динамо".

Артем Мілевський зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Що Мілевський сказав про Мудрика

Популярний спортсмен поспілкувався з шанувальниками на своїй сторінці в соціальній мережі. Одне із запитань було присвячене ситуації з лідером збірної України.

Артем Мілевський лаконічно відповів на запитання підписника в Instagram, який поцікавився його думкою про майбутнє Мудрика. "Як думаєш, що буде з Мудриком?" — запитав уболівальник. На це Мілевський коротко та лаконічно написав: "Нічого хорошого".

Відповідь Мілевського. Фото: instagram.com/timi1010/

Висловлювання ексгравця викликало обговорення серед вболівальників. Одні визнали відповідь песимістичною, інші зазначили, що Мілевський, можливо, натякає на серйозність наслідків для кар'єри Мудрика.

Поки що офіційного рішення у справі півзахисника немає. "Челсі" та футбольні інстанції продовжують перевірку, від результатів якої залежатиме подальша доля гравця. Уболівальники сподіваються на сприятливий результат, щоб Мудрик зміг повернутися на поле якомога швидше.

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