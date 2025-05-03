Ризнык может сменить Шахтер на клуб Нидерландов или Бельгии

Дмитрий Ризнык с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык может сменить клуб по окончании сезона. Сразу два представителя чемпионата Нидерландов рассматривают опытного футболиста в качестве возможного усиления в летнее трансферное окно.

Одним из клубов, проявляющих интерес, называют ПСВ, сообщает Voetbalzone.nl.

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Руководство нидерландского ПСВ впечатлено выступлением Дмитрия Ризныка в Лиге чемпионов, где украинец надежно сыграл против нидерландской команды. В числе претендентов также фигурирует "Фейеноорд", ищущий опытного вратаря для участия в еврокубках. Оба клуба включили Ризныка в шорт-лист возможных новичков.

Дмитрий Ризнык после матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Убедительная игра Ризныка

В текущем сезоне голкипер "Шахтера" провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, пропустив 18 голов и оформив 7 "сухих" игр. Эти показатели сделали его одним из самых стабильных игроков обороны донецкой команды, что привлекло внимание европейских скаутов. Несмотря на то, что в последних матчах ворота "горняков" защищает молодой Кирилл Фесюн, который подменяет травмированного коллегу, Ризныком продолжают интересоваться в Европе.

"Шахтер" пока не дал официального ответа по возможному трансферу, однако готов рассмотреть предложения при соответствующей компенсации. Контракт Ризныка с донецким клубом действует до лета 2027 года.

Проблемы нидерландский клубов

Интерес со стороны ПСВ и "Фейеноорда" связан с тем, что оба клуба могут потерять своих основных вратарей летом. У ПСВ нынешний первый номер Вальтер Бенитес ведет переговоры о переходе в один из клубов Ла Лиги, а "Фейеноорд" готовится к возможной продаже Джастина Бийлоу, на которого претендуют английские гранды. В связи с этим клубы ищут опытного, но относительно молодого вратаря, способного сразу усилить команду.

Кроме клубов Нидерландов, интерес к украинскому вратарю проявляют команды из Бельгии и Турции. Однако, по информации источников, сам футболист предпочитает продолжить карьеру именно в чемпионате Нидерландов, считая его оптимальной площадкой для дальнейшего развития.

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