Ламін Ямаль святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Футболіст каталонської "Барселони" Ламін Ямаль став одним із фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч". Молодий гравець може перевершити досягнення колишнього форварда та тренер київського "Динамо" Олега Блохіна.

Ямаль повинен допомогти каталонцям завоювати трофеї наприкінці сезону, щоб отримати індивідуальний приз, нагадує портал Dynamo.kiev.ua.

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Юний 17-річний півзахисник "Барселони" Ламін Ямаль за короткий час став однією з головних зірок команди. На рахунку молодого футболіста вже 100 матчів за каталонський клуб, у яких він забив 22 м'ячі та віддав 33 результативні передачі. Такий результат робить його одним із найпродуктивніших гравців свого віку.

Ямаль на порозі великого досягнення

Порівняно з іншими легендами футболу успіхи хавбека збірної Іспанії виглядають вражаюче. У 17 років Кріштіану Роналду зіграв 19 матчів, забивши 5 голів та зробивши 4 результативні передачі, а Ліонель Мессі провів лише 9 матчів з 1 голом та без результативних передач. Показники Ямаля на цьому тлі демонструють рідкісний талант і зрілість для такого віку.

Ламін також упевнено виступає за збірну Іспанії, де провів уже 19 матчів, відзначившись 4 голами та 8 результативними передачами. Тренерський штаб збірної продовжує довіряти гравцеві, вбачаючи в ньому майбутнє національної команди. Футболіст стабільно виходить у стартовому складі та бере участь у ключових матчах.

Олег Блохін під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Експерти відзначають, що при збереженні поточного рівня прогресу Ламін Ямаль може претендувати на звання наймолодшого володаря "Золотого м'яча" в історії. Поки що рекорд належить бразильцеві Роналдо, який отримав нагороду у 21 рік, 3 місяці та 5 днів.

Наймолодші лауреати "Золотого м'яча"

Роналдо — 21 рік, 3 місяці та 5 днів (1997 рік); Майкл Оуен — 22 роки та 4 дні (2001); Ліонель Мессі — 22 роки, 5 місяців та 7 днів (2009); Джордж Бест — 22 роки, 7 місяців та 2 дні (1968); Олег Блохін — 23 роки, 1 місяць та 25 днів (1975).

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