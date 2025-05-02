Ламин Ямаль может превзойти достижение Олега Блохина

Ламин Ямаль празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль стал одним из фаворитов в борьбе за "Золотой мяч". Молодой игрок может превзойти достижение бывшего форварда и тренер киевского "Динамо" Олега Блохина.

Ямаль должен помочь каталонцам завоевать трофеи в конце сезона, чтобы получить индивидуальный приз, напоминает портал Dynamo.kiev.ua.

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Юный 17-летний полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль за короткое время стал одной из главных звезд команды. На счету молодого футболиста уже 100 матчей за каталонский клуб, в которых он забил 22 мяча и отдал 33 результативные передачи. Такой результат делает его одним из самых продуктивных игроков своего возраста.

Ямаль на пороге большого достижения

В сравнении с другими легендами футбола успехи хавбека сборной Испании выглядят впечатляюще. В 17 лет Криштиану Роналду сыграл 19 матчей, забив 5 голов и сделав 4 результативных передач, а Лионель Месси провел всего 9 матчей с 1 голом и без результативных передач. Показатели Ямаля на этом фоне демонстрируют редкий талант и зрелость для такого возраста.

Ламин также уверенно выступает за сборную Испании, где провёл уже 19 матчей, отметившись 4 голами и 8 результативными передачами. Тренерский штаб сборной продолжает доверять игроку, видя в нём будущее национальной команды. Футболист стабильно выходит в стартовом составе и участвует в ключевых матчах.

Олег Блохин во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Эксперты отмечают, что при сохранении текущего уровня прогресса Ламин Ямаль может претендовать на звание самого молодого обладателя "Золотого мяча" в истории. Пока рекорд принадлежит бразильцу Роналдо, который получил награду в 21 год, 3 месяца и 5 дней.

Самые молодые лауреаты "Золотого мяча"

Роналдо — 21 год, 3 месяца и 5 дней (1997 год); Майкл Оуэн — 22 года и 4 дня (2001); Лионель Месси — 22 года, 5 месяцев и 7 дней (2009); Джордж Бест — 22 года, 7 месяцев и 2 дня (1968); Олег Блохин — 23 года, 1 месяц и 25 дней (1975).

Напомним, в киевское "Динамо" приехал иностранный футболист, которого клуб уже давно хочет подписать.

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