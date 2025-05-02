В Динамо приехал легионер, которого обвиняют в преступлении

Александр Шовковский руководит тренировкой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

В расположение киевского "Динамо" прибыл полузащитник Анхель Торрес. Футболист уже несколько дней проводит тренировки с командой, готовясь к потенциальному подписанию контракта.

Киевский клуб еще год назад хотел подписать Торреса, но трансфер не состоялся из-за судебного разбирательства, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Колумбийский футболист Анхель Торрес привлек внимание скаутов "Динамо" еще летом 2024 года. Тогда трансфер не состоялся из-за юридических проблем игрока в Австралии. На футболиста было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании, и ему запретили покидать страну.

Анхель Торрес празднует гол. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Что произошло с будущим игроком "Динамо"

Около месяца назад состоялось финальное судебное заседание, по итогам которого Торрес был полностью оправдан. После этого игроку вернули паспорт, что позволило ему отправиться в Украину и приступить к тренировкам с "Динамо".

На данный момент Анхель Торрес является свободным агентом, и переход в киевский клуб не потребует выплаты трансферной суммы. Однако зарегистрировать футболиста для участия в матчах смогут только в следующем сезоне, так как он долгое время оставался без игровой практики.

В клубе рассчитывают, что Торрес сможет усилить состав в перспективе. Футболист уже подписался на официальные аккаунты "Динамо" и нескольких игроков команды, демонстрируя интерес к интеграции в новый коллектив.

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