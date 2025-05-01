Кабаев объяснил, почему Шовковский кричал на игроков Динамо

Владислав Кабаев во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо

Один из лидеров киевского "Динамо" Владислав Кабаев объяснил, почему "бело-синие" провалили первый тайм матча прошлого тура УПЛ с "Шахтером". Футболист сборной Украины не стал скрывать того, что произошло в раздевалке команды в перерыве поединка.

Кабаев признал, что тренер "Динамо" умеет грозно себя вести с игроками, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

Реклама

Читайте также:

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2. Сначала "горняки" забили сопернику два мяча в первом тайме, а после перерыва "бело-синие" сумели отыграться. По словам одного из футболистов киевской команды, подопечные Александра Шовковского могли победить.

Что случилось в раздевалке "Динамо"

Хавбек столичной команды признал, что она провела два разных тайма в матче с "Шахтером". Несмотря на то, что в итоге баланс был выровнен, "Динамо", по мнению Кабаева, не должно было позволить себе спад в игре в поединке с "горняками".

Владислав Кабаев забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

При счете 0:2 "динамовцы" осознали, что им нечего терять. Команда перестроилась во втором тайме и начали играть по другой схеме. В перерыве в раздевалке команды произошел серьезный разговор. Владислав Кабаев заявил, что до этого никогда не видел тренера Александра Шовковского настолько разозленным. Эмоции Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко тоже добавили эмоций игрокам "Динамо", после чего команда сумела вырвать ничью.

Напомним, бывший футболист "Динамо" был обвинен в серьезном преступлении.

Защитник сборной Украины заинтересовал английский клуб, который мечтает о чемпионском титуле.

Руслан Ротань может уйти из "Александрии", но его заменит перспективный тренер.

Каталонская "Барселона" нашла неожиданную замену для Роберта Левандовского.