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Кабаев назвал причину кризиса в игре Динамо

1 мая 2025 16:15
Иван Крутогоров - Редактор
Кабаев объяснил, почему Шовковский кричал на игроков Динамо
Владислав Кабаев во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо
Иван Крутогоров - Редактор

Один из лидеров киевского "Динамо" Владислав Кабаев объяснил, почему "бело-синие" провалили первый тайм матча прошлого тура УПЛ с "Шахтером". Футболист сборной Украины не стал скрывать того, что произошло в раздевалке команды в перерыве поединка. 

Кабаев признал, что тренер "Динамо" умеет грозно себя вести с игроками, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2. Сначала "горняки" забили сопернику два мяча в первом тайме, а после перерыва "бело-синие" сумели отыграться. По словам одного из футболистов киевской команды, подопечные Александра Шовковского могли победить. 

Что случилось в раздевалке "Динамо" 

Хавбек столичной команды признал, что она провела два разных тайма в матче с "Шахтером". Несмотря на то, что в итоге баланс был выровнен, "Динамо", по мнению Кабаева, не должно было позволить себе спад в игре в поединке с "горняками". 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо" 

При счете 0:2 "динамовцы" осознали, что им нечего терять. Команда перестроилась во втором тайме и начали играть по другой схеме. В перерыве в раздевалке команды произошел серьезный разговор. Владислав Кабаев заявил, что до этого никогда не видел тренера Александра Шовковского настолько разозленным. Эмоции Виталия Буяльского и Андрея Ярмоленко тоже добавили эмоций игрокам "Динамо", после чего команда сумела вырвать ничью. 

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