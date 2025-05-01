Кабаєв пояснив, чому Шовковський кричав на гравців Динамо

Владислав Кабаєв під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо

Один із лідерів київського "Динамо" Владислав Кабаєв пояснив, чому "біло-сині" провалили перший тайм матчу минулого туру УПЛ із "Шахтарем". Футболіст збірної України не став приховувати того, що сталося в роздягальні команди в перерві поєдинку.

Кабаєв визнав, що тренер "Динамо" вміє грізно поводитися з гравцями, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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У центральному поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" та "Динамо" зіграли внічию з рахунком 2:2. Спочатку "гірники" забили супернику два м'ячі в першому таймі, а після перерви "біло-сині" зуміли відігратися. За словами одного з футболістів київської команди, підопічні Олександра Шовковського могли перемогти.

Що трапилося в роздягальні "Динамо"

Хавбек столичної команди визнав, що вона провела два різні тайми в матчі з "Шахтарем". Попри те, що в підсумку баланс було вирівняно, "Динамо", на думку Кабаєва, не повинно було дозволити собі спад у грі в поєдинку з "гірниками".

Владислав Кабаєв забиває гол. Фото: пресслужба "Динамо"

За рахунку 0:2 "динамівці" усвідомили, що їм нічого втрачати. Команда перебудувалася в другому таймі й почали грати за іншою схемою. У перерві в роздягальні команди відбулася серйозна розмова. Владислав Кабаєв заявив, що до цього ніколи не бачив тренера Олександра Шовковського настільки розлюченим. Емоції Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка теж додали емоцій гравцям "Динамо", після чого команда зуміла вирвати нічию.

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