У Динамо приїхав легіонер, якого звинувачують у злочині

Олександр Шовковський керує тренування. Фото: пресслужба клубу

У розташування київського "Динамо" прибув півзахисник Анхель Торрес. Футболіст уже кілька днів проводить тренування з командою, готуючись до потенційного підписання контракту.

Київський клуб ще рік тому хотів підписати Торреса, але трансфер не відбувся через судовий розгляд, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Колумбійський футболіст Анхель Торрес привернув увагу скаутів "Динамо" ще влітку 2024 року. Тоді трансфер не відбувся через юридичні проблеми гравця в Австралії. На футболіста було порушено кримінальну справу за звинуваченням у згвалтуванні, і йому заборонили залишати країну.

Анхель Торрес святкує гол. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Що сталося з майбутнім гравцем "Динамо"

Близько місяця тому відбулося фінальне судове засідання, за підсумками якого Торрес був повністю виправданий. Після цього гравцеві повернули паспорт, що дало йому змогу вирушити в Україну та розпочати тренування із "Динамо".

Наразі Анхель Торрес є вільним агентом, і перехід до київського клубу не потребуватиме виплати трансферної суми. Однак зареєструвати футболіста для участі в матчах зможуть тільки в наступному сезоні, оскільки він довгий час залишався без ігрової практики.

У клубі розраховують, що Торрес зможе підсилити склад у перспективі. Футболіст уже підписався на офіційні акаунти "Динамо" та декількох гравців команди, демонструючи інтерес до інтеграції в новий колектив.

Нагадаємо, відхід Руслана Ротаня з "Олександрії" може призвести до того, що команду очолить молодий тренер.

Кріштіану Роналду та інші зірки футболу переїхали до Саудівської Аравії — згадуємо найкращих із них.

Криворізький "Кривбас" ризикує втратити одну зі своїх головних зірок.

Девід Бекхем святкує день народження в статусі одного з найуспішніших колишніх футболістів в історії.