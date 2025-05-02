У Динамо приїхав легіонер, якого звинувачують у злочині

У Динамо приїхав зірковий легіонер — що про нього відомо
У розташування київського "Динамо" прибув півзахисник Анхель Торрес. Футболіст уже кілька днів проводить тренування з командою, готуючись до потенційного підписання контракту.
Київський клуб ще рік тому хотів підписати Торреса, але трансфер не відбувся через судовий розгляд, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Колумбійський футболіст Анхель Торрес привернув увагу скаутів "Динамо" ще влітку 2024 року. Тоді трансфер не відбувся через юридичні проблеми гравця в Австралії. На футболіста було порушено кримінальну справу за звинуваченням у згвалтуванні, і йому заборонили залишати країну.
Що сталося з майбутнім гравцем "Динамо"
Близько місяця тому відбулося фінальне судове засідання, за підсумками якого Торрес був повністю виправданий. Після цього гравцеві повернули паспорт, що дало йому змогу вирушити в Україну та розпочати тренування із "Динамо".
Наразі Анхель Торрес є вільним агентом, і перехід до київського клубу не потребуватиме виплати трансферної суми. Однак зареєструвати футболіста для участі в матчах зможуть тільки в наступному сезоні, оскільки він довгий час залишався без ігрової практики.
У клубі розраховують, що Торрес зможе підсилити склад у перспективі. Футболіст уже підписався на офіційні акаунти "Динамо" та декількох гравців команди, демонструючи інтерес до інтеграції в новий колектив.
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