Шахтер удачно ведет переговоры с новым главным тренером

Руководство Шахтера провело переговоры с новым главным тренером
Руководство донецкого "Шахтера" ищет нового главного тренера. Новый наставник команды летом заменит Марино Пушича.
С одним из основных кандидатов уже провели переговоры, сообщил паблик Sports Digitale.
Кто возглавит "Шахтер"
По информации информированных источников, "Шахтер" рассматривает на пост главного тренера наставника "Эюпспора" и бывшего игрока "Барселоны" и "Атлетико" Арду Турана.
Источник утверждает, что руководство "горняков" и Туран провели переговоры в Лондоне. Сейчас стороны близки к договоренности.
Турецкий специалист в 2023 году начал тренерскую карьеру, возглавив "Эюпспор". Несмотря на недостаток опыта, он достиг положительных результатов с клубом, который уже стал серьезным соперником для команд турецкой Суперлиги.
В "Шахтере" Арду считают амбициозным тренером с современным взглядом на футбол, который способен усилить команду.
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