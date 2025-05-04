Шахтер удачно ведет переговоры с новым главным тренером

Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: ФК "Шахтер"

Руководство донецкого "Шахтера" ищет нового главного тренера. Новый наставник команды летом заменит Марино Пушича.

С одним из основных кандидатов уже провели переговоры, сообщил паблик Sports Digitale.

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Арда Туран. Фото: aa.com.tr

Кто возглавит "Шахтер"

По информации информированных источников, "Шахтер" рассматривает на пост главного тренера наставника "Эюпспора" и бывшего игрока "Барселоны" и "Атлетико" Арду Турана.

Источник утверждает, что руководство "горняков" и Туран провели переговоры в Лондоне. Сейчас стороны близки к договоренности.

Турецкий специалист в 2023 году начал тренерскую карьеру, возглавив "Эюпспор". Несмотря на недостаток опыта, он достиг положительных результатов с клубом, который уже стал серьезным соперником для команд турецкой Суперлиги.

В "Шахтере" Арду считают амбициозным тренером с современным взглядом на футбол, который способен усилить команду.

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