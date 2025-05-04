Интер - Барселона - где и когда смотреть ответный матч 1/2 ЛЧ

Ламин Ямал в первой игре с "Интером". Фото: Reuters

В раках полуфинала Лиги чемпионов пройдут ответные матчи. Самой интересной станет игра в Милане между "Интером" и "Барселоной" и поэтому на нашем портале пройдет онлайн-трансляция встречи.

Эти команды показали настоящую феерию голов в Барселоне и закончили матч со счетом 3:3. В новом матче преимущество будет только у "Интера" благодаря домашним трибунам.

Реклама

Читайте также:

Игроки "Интера" Фото: Reuters

Где и когда смотреть матч "Интер" — "Барселона"

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени лидеры чемпионатов Италии и Испании встретятся на "Джузеппе Меацца". В Украине матч с участием "Интера" и "Барселоны" покажет сервис Megogo. Портал Новини.LIVE проведет свою текстовую трансляцию поединка.

Кадровые проблемы клубов

У "Барселоны" перед матчем из-за травм отсутствуют пять футболистов, среди которых важнейшими являются Роберт Левандовски и Жуль Кунде. При этом не сыграют Алехандро Бальде, Марк Касадо и Марк Берналь.

"Интер" не сможет рассчитывать на Бенжамена Павара и Валентина Карбони. Под вопросом пока Лаутаро Мартинес, который травмировался в первой игре.

Ламин Ямал. Фото: Reuters

"Барселона" под руководством Ганса-Дитера Флика демонстрирует яркий атакующий футбол, опираясь на молодых звезд Ламина Ямала, Педри и более опытного Рафинью, который является одним из претендентов на золотой мяч.

"Интер" без Мартинеса не имеет в составе таких ярких атакующих игроков. Однако, у команды есть опытные Николо Барела, Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис.

Первый матч показал, что команды равны по классу, но "Барселона" сейчас в лучшем психологическом состоянии.

Генрих Мхитарян против Войцеха Щенсного. Фото: Reuters

Напомним, киевское "Динамо" осталось без важного игрока перед решающими матчами за чемпионские медали.

Бывший легионер "Днепра" неожиданно согласился приехать в Россию.

У Николая Шапаренко появился шанс продолжить карьеру в известной команде.

Виталий Миколенко подвел итог сложному матчу в английской Премьер-лиге.