Інтер - Барселона - де і коли дивитися матч-відповідь 1/2 ЛЧ

Ламін Ямал в першій грі з "Інтером". Фото: Reuters

В рамках півфіналу Ліги чемпіонів пройдуть матчі відповіді. Найцікавішою стане гра в Мілані між "Інтером" та "Барселоною" й тому на нашому порталі пройде онлайн-трансляція зустрічі.

Ці команди показали справжню феєрію голів в Барселоні й закінчили матч з рахунком 3:3. В новому матчі перевага буде лише у "Інтера" завдяки домашнім трибунам.

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Гравці "Інтера". Фото: Reuters

Де та коли дивитися матч "Інтер" — "Барселона"

У вівторок, 6 травня, о 22:00 за київським часом лідери чемпіонатів Італії та Іспанії зустрінуться на "Джузеппе Меацца". В Україні матч за участю "Інтеру" та "Барселони" покаже сервіс Megogo. Портал Новини.LIVE проведе свою текстову трансляцію поєдинку.

Кадрові проблеми клубів

У "Барселони" перед матчем через травми відсутні п’ять футболістів, серед яких найважливішими є Роберт Левандовськи та Жуль Кунде. При цьому не зіграють Алехандро Бальде, Марк Касадо та Марк Берналь.

"Інтер" не зможе розраховувати на Бенжамена Павара та Валентина Карбоні. Під питанням наразі Лаутаро Мартінес, який травмувався в першій грі.

Ламін Ямал. Фото: Reuters

"Барселона" під керівництвом Ганса-Дітера Фліка демонструє яскравий атакувальний футбол, спираючись на молодих зірок Ламіна Ямала, Педрі та більш досвідченого Рафінью, який є одним із претендентів на золотий м'яч.

"Інтер" без Мартінеса не має в складі таких яскравих атакувальних гравців. Однак, у команди є досвідчені Ніколо Барела, Генріх Мхітарян та Дензел Дюмфріс.

Перший матч показав, що команди рівні за класом, але "Барселона" наразі в кращому психологічному стані.

Генрих Мхитарян против Войцеха Щенсного. Фото: Reuters

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