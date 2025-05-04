Роман Яремчук віддав асист у матчі Олімпіакос – ПАОК

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

В чемпіонаті Греції "Олімпіакос", який достроково став чемпіоном, зіграв матч проти ПАОКа. З лавки запасних на гру вийшов українець Роман Яремчук.

"Олімпіакосу" вдалося перемогти з рахунком 4:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчук зіграв результативно

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук вийшов на заміну на 64-й хвилині та відзначився результативною передачею на 87-й хвилині, коли асистував Желсону Мартіншу, що забив четвертий гол команди.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Яремчука у 7.1 бали, що є найвищим результатом серед тих, хто вийшов на заміну.

Після гри "Олімпіакос" офіційно відсвяткував своє чемпіонство.

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