Роман Яремчук отдал ассист в матче Олимпиакос — ПАОК

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В чемпионате Греции "Олимпиакос", который досрочно стал чемпионом, сыграл матч против ПАОКа. Со скамейки запасных на игру вышел украинец Роман Яремчук.

"Олимпиакосу" удалось победить со счетом 4:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчук сыграл результативно

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей на 87-й минуте, когда ассистировал Желсону Мартиншу, забившему четвертый гол команды.

Статистический портал SofaScore оценил игру Яремчука в 7.1 балла, что является самым высоким результатом среди тех, кто вышел на замену.

После игры "Олимпиакос" официально отпраздновал свое чемпионство.

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