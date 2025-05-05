Як виглядає дівчина Владислава Ваната та чому вона не популярна в Instagram

Який вигляд має кохана Ваната з Динамо — фото
У київському "Динамо" другий сезон підряд проявляє себе центрфорвард Владислав Ванат. Настільки забивних гравців у столичному клубі не було з часів пікового Андрія Ярмоленка.
Згадуючи Ваната, важливо згадати про його дівчину Юлію Разкевич, яка емоційно допомагає йому прогресувати, передає портал Новини.LIVE.
Дівчина Ваната поки ще не дуже популярна в Instagram. Наразі на красуню підписані лише 1770 фоловерів.
Який вигляд має дівчина Ваната
Юлія має модельну зовнішність, витончену натуру та природну красу, яка допомагає добре виглядати навіть в ситуаціях, коли не встигла нафарбуватися.
Як й будь-яка дівчина Разкевич любить публікувати фото з відпочинку. Дуже часто, з тих же локацій, де й відпочивав Владислав. При цьому, у неї на сторінці немає фото з футболістом.
Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив вісім асистів у 41 матчі.
Наразі у 23-річного футболіста контракт з "Динамо" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 11 млн євро.
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