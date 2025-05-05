Як виглядає дівчина Владислава Ваната та чому вона не популярна в Instagram

Юлія Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

У київському "Динамо" другий сезон підряд проявляє себе центрфорвард Владислав Ванат. Настільки забивних гравців у столичному клубі не було з часів пікового Андрія Ярмоленка.

Згадуючи Ваната, важливо згадати про його дівчину Юлію Разкевич, яка емоційно допомагає йому прогресувати, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дівчина Ваната поки ще не дуже популярна в Instagram. Наразі на красуню підписані лише 1770 фоловерів.

Юлія Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Який вигляд має дівчина Ваната

Юлія має модельну зовнішність, витончену натуру та природну красу, яка допомагає добре виглядати навіть в ситуаціях, коли не встигла нафарбуватися.

Як й будь-яка дівчина Разкевич любить публікувати фото з відпочинку. Дуже часто, з тих же локацій, де й відпочивав Владислав. При цьому, у неї на сторінці немає фото з футболістом.

Юлія Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Юлія Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Ванат цього сезону забив 21 гол та зробив вісім асистів у 41 матчі.

Наразі у 23-річного футболіста контракт з "Динамо" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 11 млн євро.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" розпочали перемовини з кандидатом в головні тренери.

Один з топових клубів Європи хоче підписати воротаря клубу УПЛ.

Каталонський вундеркінд Ламін Ямаль планує перевершити українського генія Олега Блохіна.

"Інтер" після гостьової нічиї 3:3 у матчі-відповіді на "Джузеппе Меацца" прийматиме "Барселону". Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.