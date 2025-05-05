Как выглядит девушка Владислава Ваната и почему она не популярна в Instagram

Юлия Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

В киевском "Динамо" второй сезон подряд проявляет себя центрфорвард Владислав Ванат. Столь забивных игроков в столичном клубе не было со времен пикового Андрея Ярмоленко.

Вспоминая о Ванате, важно вспомнить о его девушке Юлии Разкевич, которая эмоционально помогает ему прогрессировать, передает портал Новини.LIVE.

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Юлия Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Как выглядит девушка Ваната

Юлия имеет модельную внешность, утонченную натуру и естественную красоту, которая помогает хорошо выглядеть даже в ситуациях, когда не успела накраситься.

Как и любая девушка Разкевич любит публиковать фото с отдыха. Очень часто, с тех же локаций, где и отдыхал Владислав. При этом, у нее на странице нет фото с футболистом.

Юлия Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Юлия Разкевич. Фото: instagram.com/yulya_razkevych/

Ванат в этом сезоне забил 21 гол и сделал восемь ассистов в 41 матче.

Сейчас у 23-летнего футболиста контракт с "Динамо" до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 11 млн евро.

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