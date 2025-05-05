Раньери сделал важное заявление о будущем Довбика в Роме

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Итальянская "Рома" продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. Форвард сборной Украины Артем Довбик принес команде Клаудио Раньери очередную победу с минимальным счетом.

Главный тренер "Ромы" поделился мнением об игре украинца, сообщает TuttoMercato.

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В рамках 35-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла дома "Фиорентину" со счетом 1:0. Единственный гол в матче в конце первого тайма записал на свой счет Артем Довбик. Тренер "волков" поблагодарил команду за то, что она продолжает борьбу за выход в ЛЧ и отдельно поделился мнением о перспективах лидера атак "джалоросси".

Раньери назвал изменения у Довбика

Главный тренер "волков" отметил, что команда действовала дисциплинированно в обороне и не позволила забить сопернику, хотя у "Фиорентины" были моменты. "Рома" не сумела противопоставить гостям активный прессинг, потому начала действовать осторожно, и это принесло результат.

Артем Довбик забивает гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Клаудио Раньери отдельно отметил Артема Довбика. Тренер заявил, что украинец проводит прекрасный сезон, а его голы очень помогают команде добиваться цели. При этом наставник считает, что форвард должен понять свой потенциал, он еще не показал свой максимум.

"Артем — очень скромный парень. За последние 10 дней я вижу, как он улыбается, и это важно. Раньше он никогда не праздновал свои голы, а теперь празднует часто — это хороший знак", — заявил Раньери.

После 35 матчей "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице. Столичная команда борется за место в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Обе команды набрали по 63 очка.

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