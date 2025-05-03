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Реал подпишет игрока, который поможет бороться за титулы

3 мая 2025 15:01
Иван Крутогоров - Редактор
Реал нацелен на усиление обороны и хочет купить молодую звезду
Альваро Каррерас на тренировке. Фото: instagram.com/alvarocarreras3/
Иван Крутогоров - Редактор

Мадридский "Реал" столкнулся с серьезными проблемами в нынешнем сезоне. В последний сезон при Карло Анчелотти столичная команда рискует остаться без трофеев. 

В "королевском клубе" уже планируют активную трансферную кампанию, сообщает Diario AS

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Руководство "Реала" нацелено на усиление левого фланга обороны. Клуб собирается вернуть своего воспитанника, который уже успел стать звездой в Португалии. Хаби Алонсо, который летом должен стать новым наставником "бланкос", уже одобрил этот трансфер. 

Альваро Каррерас
Альваро Каррерас празднует победу. Фото: instagram.com/alvarocarreras3/

Кто перейдет в "Реал" 

Мадридский клуб рассматривает возвращение 22-летнего испанского защитника Альваро Каррераса. Клуб ищет способы обойти высокую трансферную стоимость, установленную "Бенфикой", и рассматривает альтернативные пути для осуществления сделки.

"Реал" планирует воспользоваться клаусулой обратного выкупа, которую имеет "Манчестер Юнайтед" в отношении Каррераса. Английский клуб может активировать эту опцию за 18 млн евро, а затем продать игрока мадридцам за сумму около 30–35 млн, что позволит избежать прямых переговоров с "Бенфикой", требующей 60 млн за трансфер. 

Что известно о Каррерасе

Футболист является воспитанником академии "Реала", но покинул клуб в 2020 году в поисках игровой практики. После перехода в "Манчестер Юнайтед" и последующего трансфера в "Бенфику" в 2024 году, он стал ключевым игроком португальской команды, проведя 63 матча и отметившись девятью результативными действиями. 

Проблемы с травмами у Ферлана Менди и отсутствие стабильности на позиции левого защитника заставляют "Реал" искать надежные варианты усиления. Каррерас, обладая атакующим потенциалом и опытом выступлений на высоком уровне, рассматривается как долгосрочное решение для этой позиции. 

Однако реализация этой схемы зависит от готовности "Манчестер Юнайтед" участвовать в подобной сделке. Учитывая интерес самого игрока к возвращению в Мадрид и потенциальную выгоду для всех сторон, трансфер Каррераса может стать одним из ключевых переходов этого лета. 

Напомним, один из клубов Бундеслиги планирует усилить состав футболистом сборной Украины. 

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