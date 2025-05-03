Реал націлений на посилення оборони та хоче купити молоду зірку

Альваро Каррерас на тренуванні. Фото: instagram.com/alvarocarreras3/

Мадридський "Реал" зіткнувся із серйозними проблемами в нинішньому сезоні. В останній сезон за Карло Анчелотті столична команда ризикує залишитися без трофеїв.

У "королівському клубі" вже планують активну трансферну кампанію, повідомляє Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Керівництво "Реала" націлене на посилення лівого флангу оборони. Клуб збирається повернути свого вихованця, який вже встиг стати зіркою в Португалії. Хабі Алонсо, який влітку має стати новим наставником "бланкос", уже схвалив цей трансфер.

Альваро Каррерас святкує перемогу. Фото: instagram.com/alvarocarreras3/

Хто перейде в "Реал"

Мадридський клуб розглядає повернення 22-річного іспанського захисника Альваро Каррераса. Клуб шукає способи обійти високу трансферну вартість, встановлену "Бенфікою", і розглядає альтернативні шляхи для здійснення угоди.

"Реал" планує скористатися клаусулою зворотного викупу, яку має "Манчестер Юнайтед" щодо Каррераса. Англійський клуб може активувати цю опцію за 18 млн євро, а потім продати гравця мадридцям за суму близько 30-35 млн, що дасть змогу уникнути прямих переговорів із "Бенфікою", яка вимагає 60 млн за трансфер.

Що відомо про Каррераса

Футболіст є вихованцем академії "Реала", але покинув клуб 2020 року в пошуках ігрової практики. Після переходу в "Манчестер Юнайтед" та подальшого трансферу в "Бенфіку" у 2024 році, він став ключовим гравцем португальської команди, провівши 63 матчі та відзначившись дев'ятьма результативними діями.

Проблеми з травмами у Ферлана Менді та відсутність стабільності на позиції лівого захисника змушують "Реал" шукати надійні варіанти підсилення. Каррерас, володіючи атакувальним потенціалом і досвідом виступів на високому рівні, розглядається як довгострокове рішення для цієї позиції.

Проте реалізація цієї схеми залежить від готовності "Манчестер Юнайтед" брати участь у подібній угоді. З огляду на інтерес самого гравця до повернення в Мадрид та потенційну вигоду для всіх сторін, трансфер Каррераса може стати одним із ключових переходів цього літа.

Нагадаємо, один із клубів Бундесліги планує посилити склад футболістом збірної України.

Колишній футболіст "Дніпра" збирається виступити на товариському турнірі в Росії.

Артем Мілевський песимістично налаштований щодо перспектив Михайла Мудрика.

У Олександра Усика підтвердили, що Володимир Кличко хоче повернутися на ринг.