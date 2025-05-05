Іван Калюжний має зіграти наступний сезон у Першій лізі — ЗМІ

Іван Калюжний після травми. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може продовжити контракт із клубом уже найближчим часом. Але влітку у команди все ж будуть втрати.

Лідер "Олександрії" Іван Калюжний залишить клуб на правах вільного агента, нагадує "ТаТоТаке".

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Головним претендентом на Івана Калюжного є "Металіст 1925", який веде боротьбу за повернення в елітний дивізіон українського футболу. Після 19 матчів команда Патріка Ван Леувена посідає 3 місце в турнірній таблиці та відстає від "Полтави" на три бали.

Де гратиме Калюжний

З'явилося резонне запитання про те, чи буде футболіст збірної України виступати в харківській команді, якщо вона залишиться на наступний сезон у Першій лізі. Іван Калюжний допоміг "Олександрії" вийти в єврокубки, і перехід у "Металіст 1925" може неоднозначно позначитися на розвитку кар'єри 27-річного півзахисника.

Іван Калюжний під час атаки. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про майбутнє футболіста "Олександрії". У договорі Калюжного з "Металістом 1925" є опція, за якою трансфер не відбудеться в тому разі, якщо харків'яни не вийдуть до Прем'єр-ліги.

"Але є й інша інформація, за якою Калюжний уже отримав підписний бонус від нового клубу. У таких випадках зворотного шляху вже немає, і я довіряю цій інформації. З великою часткою ймовірності Калюжний може провести наступний сезон у Першій лізі. Історія фантастична, але маємо те, що маємо", — пояснив Співаковський.

У сезоні 2024/2025 Іван Калюжний уже зіграв за "Олександрію" 25 матчів, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі.

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