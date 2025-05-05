Иван Калюжный должен сыграть следующий сезон в Первой лиге — СМИ

Иван Калюжный после травмы. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может продлить контракт с клубом уже в ближайшее время. Но летом у команды все же будут потери.

Лидер "Александрии" Иван Калюжный покинет клуб на правах свободного агента, напоминает "ТаТоТаке".

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Главным претендентом на Ивана Калюжного является "Металлист 1925", который ведет борьбу за возвращение в элитный дивизион украинского футбола. После 19 матчей команда Патрика Ван Леувена занимает 3 место в турнирной таблице и отстает от "Полтавы" на три балла.

Где будет играть Калюжный

Появился резонный вопрос о том, будет ли футболист сборной Украины выступать в харьковской команде, если она останется на следующий сезон в Первой лиге. Иван Калюжный помог "Александрии" выйти в еврокубки, и переход в "Металлист 1925" может неоднозначно сказаться на развитии карьеры 27-летнего полузащитника.

Иван Калюжный во время атаки. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о будущем футболиста "Александрии". В договоре Калюжного с "Металлистом 1925" есть опция, по которой трансфер не состоится в том случае, если харьковчане не выйдут в Премьер-лигу.

"Но есть и другая информация, по которой Калюжный уже получил подписной бонус от нового клуба. В таких случаях обратного пути уже нет, и я доверяю этой информации. С большой долей вероятности Калюжный может провести следующий сезон в Первой лиге. История фантастичная, но имеем то, что имеем", — объяснил Спиваковский.

В сезоне 2024/2025 Иван Калюжный уже сыграл за "Александрию" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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