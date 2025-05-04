Ротань сообщил, покинет ли Александрию после завершения сезона

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

У главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня летом заканчивается контракт с клубом. Поэтому он близок к тому, чтобы покинуть команду в июне.

О своем будущем Ротань рассказал в эфире программы "Футбол 360".

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После матча 27 тура против "Полесья" (2:1) в Житомире Ротань вышел в прямое включение, где комментатор Виктор Вацко спросил у него о продолжении карьеры.

Ротань рассказал, что сейчас его приоритетом является команда и борьба за высокие места в чемпионате. По его словам, никаких конкретных решений относительно дальнейшей карьеры еще не принято, поскольку сейчас клуб сосредоточен на важных матчах за призовые места.

Ротань подтвердил, что начал переговоры со своим клубом, но деталей не раскрыл, ограничившись информацией о диалоге с руководством.

Тренер отметил, что главное для него — успех "Александрии" в текущем сезоне, где команда демонстрирует стабильные результаты.

В этом сезоне "Александрия" занимает вторую позицию и на четыре балла отстает от "Динамо" за три тура до окончания чемпионата.

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