Александрия победила Полесье, которое играло в меньшинстве

Матч "Полесье" — "Александрия". Фото: "Александрия"

В 27-м туре украинской Премьер-лиги прошел центральный матч. Житомирское "Полесье" принимало "Александрию".

Матч завершился победой команды Руслана Ротаня, сообщил портал Новини.LIVE.

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Удаление помогло определить победителя

"Александрия" забила первой. На 32-й минуте Иван Калюжный открыл счет, получив пас от Теди Цары с левого фланга и издали точно закрутил мяч в дальний угол.

"Полесье" сравняло счет перед перерывом. Алексей Гуцуляк организовал атаку, отдал на Александра Назаренко, а тот прострелом нашел Факундо Батисту, который забил с нескольких метров — 1:1.

Калюжный против Сарапия. Фото: "Полесье"

Во втором тайме игра обострилась. На 51-й минуте защитник "Полесья" Георгий Майсурадзе получил вторую желтую карточку за фол против Цары и оставив команду в меньшинстве.

Решающий момент матча наступил на 78-й минуте, когда Никита Кравченко подал с правого фланга на дальнюю штангу на Цару, который ударом бедром перебросил вратаря, установив окончательный счет — 1:2.

"Полесье" — "Александрия" — 1:2

Голы: Батиста, 45+1 — Калюжный, 32, Цара, 78

"Полесье": Кудрик — Сарапий, Чоботенко, Матич (Андриевский, 81) — Майсурадзе, Крушинский, Бабенко, Назаренко (Йосефи, 82) — Гуцуляк — Батиста (Гонсалвеш, 70), Бристрич (Михайличенко, 54).

"Александрия": Ермаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк (Копина, 88) — Шепелев (Смирный, 80), Калюжный, Мишнев (Ковалец, 62) — Козак (Беляев, 81), Филиппов (Булеца, 81), Цара.

Предупреждения: Майсурадзе, Андриевский — Мартынюк, Шабанов

Удаление: Майсурадзе, 51 (вторая желтая карточка).

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