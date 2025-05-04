В матче Верес против Оболони оскорбили арбитра, который был в российском плену

Болельщики "Вереса" (фото не с матча против "Оболони"). Фото: "Верес"

В 27-м туре украинской Премьер-лиги произошел скандал после игры "Верес" — "Оболонь" (0:2). Во время игры болельщики ровенчан оскорбляли арбитра, который удалил двух их футболистов.

Скандальной ситуация стала в связи с тем, что арбитр Дмитрий Кубряк является одним из героев Мариуполя, которые были в российском плену, сообщил портал Новини.LIVE.

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В матче в Ровно арбитр удалил с поля Богдана Когута и Георгия Куцию из "Вереса". После этих действий местные фанаты кричали "Судья - п****ас". Эти крики вызвали резонанс среди общественности и СМИ.

"Верес" после матча опубликовал заявление, в котором призвал болельщиков и медиасообщество с уважением относиться ко всем присутствующим. Они сообщили, что проводят профилактические беседы с фанатами, чтобы не допустить подобного.

При этом, в заявлении клуба говорится о призыве к украинским медиа не спекулировать на теме войны. В клубе отметили, что несколько работников, включая вице-президента, сейчас воюют на передовой, защищая Украину. Кроме того, на каждом матче на трибунах присутствуют ветераны и раненые военные, которые проходят реабилитацию.

Отметим, что Кубряк является медиком-нейрохирургом, который в апреле 2022 года находился на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. 12 апреля он попал в плен и находился в Еленовке, пока 22 сентября его с другими бойцами обменяли на Виктора Медведчука.

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