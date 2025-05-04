У матчі Верес проти Оболоні образили арбітра, який був у російському полоні

Уболівальники "Вереса" (фото не з матчу проти "Оболоні"). Фото: "Верес"

У 27-му турі української Прем’єр-ліги стався скандал після гри "Верес" — "Оболонь" (0:2). Під час гри уболівальники рівнян ображали арбітра, який вилучив двох їхніх футболістів.

Скандальною ситуація стала у зв’язку з тим, що арбітр Дмитро Кубряк є одним із героїв Маріуполя, які були в російському полоні, повідомив портал Новини.LIVE.

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У матчі в Рівному арбітр вилучив з поля Богдана Когута та Георгія Куцію з "Вереса". Після цих дій місцеві фанати кричали "Суддя – п****ас". Ці крики викликали резонанс серед громадськості та ЗМІ.

"Верес" після матчу опублікував заяву, у якій закликав вболівальників та медіаспільноту з повагою ставитися до усіх присутніх. Вони повідомили, що проводять профілактичні бесіди з фанатами, щоб не допустити подібного.

При цьому, в заяві клубу йдеться про заклик до українських медіа не спекулювати на темі війни. У клубі наголосили, що кілька працівників, включно з віцепрезидентом, зараз воюють на передовій, захищаючи Україну. Крім того, на кожному матчі на трибунах присутні ветерани та поранені військові, які проходять реабілітацію.

Зазначимо, що Кубряк є медиком-нейроірургом, який у квітні 2022 року перебував на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. 12 квітня він потрапив у полон й перебував в Оленівці, поки 22 вересня його з іншими бійцями обміняли на Віктора Медведчука.

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