Олександрія перемогла Полісся, яка грала в меншості

Матч "Полісся" — "Олександрія". Фото: "Олександрія"

У 27-му турі української Прем'єр-ліги пройшов центральний матч. Житомирське "Полісся" приймало "Олександрію".

Матч завершився перемогою команди Руслана Ротаня, повідомив портал Новини.LIVE.

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Видалення допомогло визначити переможця

"Олександрія" забила першою. На 32-й хвилині Іван Калюжний відкрив рахунок, отримавши пас від Теді Цари з лівого флангу та здалеку влучно закрутив м’яч у дальній кут.

"Полісся" зрівняло рахунок перед перервою. Олексій Гуцуляк організував атаку, віддав на Олександра Назаренка, а той прострілом знайшов Факундо Батісту, який забив з кількох метрів — 1:1.

Калюжний проти Сарапія. Фото: "Полісся"

У другому таймі гра загострилася. На 51-й хвилині захисник "Полісся" Георгій Майсурадзе отримав другу жовту картку за фол проти Цари й залишивши команду в меншості.

Вирішальний момент матчу настав на 78-й хвилині, коли Микита Кравченко подав з правого флангу на дальню стійку на Цару, який ударом стегном перекинув воротаря, встановивши остаточний рахунок — 1:2.

"Полісся" — "Олександрія" — 1:2

Голи: Батіста, 45+1 — Калюжний, 32, Цара, 78

"Полісся": Кудрик — Сарапій, Чоботенко, Матич (Андрієвський, 81) — Майсурадзе, Крушинський, Бабенко, Назаренко (Йосефі, 82) — Гуцуляк — Батіста (Гонсалвеш, 70), Брістрич (Михайліченко, 54).

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 88) — Шепелєв (Смирний, 80), Калюжний, Мишньов (Ковалець, 62) — Козак (Бєляєв, 81), Філіппов (Булеца, 81), Цара.

Попередження: Майсурадзе, Андрієвський — Мартинюк, Шабанов

Вилучення: Майсурадзе, 51 (друга жовта картка).

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