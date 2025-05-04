Ротань повідомив, чи залишить Олександрію після завершення сезону

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

У головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня влітку закінчується контракт з клубом. Тому він близький до того, щоб покинути команду у червні.

Про своє майбутнє Ротань розповів в ефірі програми "Футбол 360".

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Після матчу 27 туру проти "Полісся" (2:1) в Житомирі Ротань вийшов у пряме включення, де коментатор Віктор Вацко запитав у нього про продовження кар’єри.

Ротань розповів, що наразі його пріоритетом є команда та боротьба за високі місця в чемпіонаті. За його словами, ніяких конкретних рішень щодо подальшої кар’єри ще не прийнято, оскільки зараз клуб зосереджений на важливих матчах за призові місця.

Ротань підтвердив, що розпочав перемовини зі своїм клубом, але деталей не розкрив, обмежившись інформацією про діалог із керівництвом.

Тренер наголосив, що головне для нього — успіх "Олександрії" в поточному сезоні, де команда демонструє стабільні результати.

Цього сезону "Олександрія" посідає другу позицію та на чотири бали відстає від "Динамо" за три тури до закінчення чемпіонату.

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