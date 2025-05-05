УПЛ удивила скандальным решением по 29-му туру

Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Украинская Премьер-лига приняла важное решение на конец сезона. Оно будет касаться последних туров чемпионата страны.

Премьер-лига решила поднять интригу в чемпионате, удивив болельщиков, сообщил портал Новини.LIVE.

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УПЛ приняла странное решение

В Украине традиционно последний 30-й тур чемпионата игрался в одно время. Это было сделано для интриги в чемпионате.

Сейчас после 27 туров есть интрига в борьбе за чемпионство, еврокубки, и за выживание. В связи с этим УПЛ решило проводить матчи 29-го тура в одно время. Тур разнесли на 17 и 18 мая.

В первый день сыграют пять матчей в 13:00, а во второй день лидеры турнира "Динамо", "Александрия" и "Шахтер" проведут игры в 15:30.

Расписание матчей 29-го тура УПЛ. Фото: скриншот

Решение странное в отношении болельщиков, ради которых проводят чемпионат Украины. Фанатов лишат возможности посмотреть большинство, или все матчи 29-го тура УПЛ.

При этом, УПЛ может еще изменить время матчей. Они говорили, что могут сделать это после 28-го тура.

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