В УПЛ хотят реформировать судейство и вывести арбитров из-под контроля УАФ

В украинском футболе готовится большая реформа судейства
В украинском футболе хотят изменить подчинение судей для УПЛ. Это считают реформой, которая поможет сделать чемпионат более честным.
Деталями относительно реформы поделился комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.
В Украине изменят судейство
Вацко рассказал, что 7 мая состоится встреча представителей клубов украинской Премьер-лиги с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Главной темой общения станет реформа судейства.
Клубы УПЛ выступают за то, чтобы арбитры вышли из-под контроля УАФ. Вместо этого они предлагают взять на себя управление судейским корпусом.
В УПЛ считают, что эта инициатива поможет повысить качество и прозрачность судейских решений, которые часто вызывают дискуссии.
Пока неизвестно, как УАФ отреагирует на предложение клубов, но встреча может стать первым шагом к масштабной реформе судейства в УПЛ.
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