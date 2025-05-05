В УПЛ хотят реформировать судейство и вывести арбитров из-под контроля УАФ

Лучший украинский арбитр Николай Балакин. Фото: "Динамо"

В украинском футболе хотят изменить подчинение судей для УПЛ. Это считают реформой, которая поможет сделать чемпионат более честным.

Деталями относительно реформы поделился комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Вацко рассказал, что 7 мая состоится встреча представителей клубов украинской Премьер-лиги с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Главной темой общения станет реформа судейства.

Клубы УПЛ выступают за то, чтобы арбитры вышли из-под контроля УАФ. Вместо этого они предлагают взять на себя управление судейским корпусом.

В УПЛ считают, что эта инициатива поможет повысить качество и прозрачность судейских решений, которые часто вызывают дискуссии.

Пока неизвестно, как УАФ отреагирует на предложение клубов, но встреча может стать первым шагом к масштабной реформе судейства в УПЛ.

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