Барселона летом подпишет звезду АПЛ — переговоры уже идут

Рафинья и Дани Ольмо празднуют победу "Барселоны". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонская "Барселона" этим летом планирует серьезное усиление атакующей линии. Руководство клуба уже вышло на переговоры с известным агентом, который помогает звезде английской Премьер-лиги найти новый клуб.

О трансфере могут официально объявить уже в конце сезона, сообщает Sky Sport Switzerland.

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Английский футболист уже дал понять своему окружению, что хотел бы попробовать силы в чемпионате Испании. Его текущее положение в родном клубе оставляет желать лучшего, а аренда в другом английском коллективе не дала ожидаемого эффекта. Теперь футболист ждет, чем завершатся переговоры с "Барселоной", чтобы определиться со своим будущим.

Несмотря на финансовые трудности, каталонцы готовы пойти на этот трансфер. Игрок оценивается примерно в 35 миллионов евро, и это относительно доступная сумма для клуба, особенно если удастся продать нескольких звезд. Имя футболиста держится в секрете, но в Испании считают, что сделка — вопрос времени.

Рэшфорд забивает гол за "Астон Виллу". Фото: Reuters/Phil Noble

Кто летом перейдет в "Барселону"

Форвард сборной Украины Маркусе Рэшфорд мечтает о переходе в "Барселону". Он уже начал сотрудничество с известным агентом Пини Захави, который ведет переговоры по личному контракту футболиста.

В этом сезоне Рэшфорд выступал за "Астон Виллу" на правах аренды, но травма и нестабильная форма помешали ему закрепиться. Вернуться в "Манчестер Юнайтед" игроку будет сложно: главный тренер Рубен Аморим не рассчитывает на нападающего. Поэтому трансфер в "Барселону" выглядит как оптимальный вариант для обеих сторон.

Сделка будет зависеть от того, удастся ли каталонцам продать Рафинью. "Барселона" рассчитывает выручить средства, чтобы оплатить переход Рэшфорда. В этом сезоне 27-летний англичанин забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в матчах АПЛ и Кубка Англии.

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