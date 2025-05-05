Барселона влітку підпише зірку АПЛ — переговори вже тривають

Рафінья та Дані Ольмо святкують перемогу "Барселони". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонська "Барселона" цього літа планує серйозне посилення атакувальної лінії. Керівництво клубу вже вийшло на переговори з відомим агентом, який допомагає зірці англійської Прем'єр-ліги знайти новий клуб.

Про трансфер можуть офіційно оголосити вже наприкінці сезону, повідомляє Sky Sport Switzerland.

Реклама

Читайте також:

Англійський футболіст уже дав зрозуміти своєму оточенню, що хотів би спробувати сили в чемпіонаті Іспанії. Його поточне становище в рідному клубі залишає бажати кращого, а оренда в іншому англійському колективі не дала очікуваного ефекту. Тепер футболіст чекає, чим завершаться переговори з "Барселоною", щоб визначитися зі своїм майбутнім.

Попри фінансові труднощі, каталонці готові піти на цей трансфер. Гравець оцінюється приблизно в 35 мільйонів євро, і це відносно доступна сума для клубу, особливо якщо вдасться продати кількох зірок. Ім'я футболіста тримається в секреті, але в Іспанії вважають, що угода — питання часу.

Решфорд забиває гол за "Астон Віллу". Фото: Reuters/Phil Noble

Хто влітку перейде в "Барселону"

Форвард збірної України Маркусе Решфорд мріє про перехід до "Барселони". Він уже розпочав співпрацю з відомим агентом Піні Захаві, який веде переговори щодо особистого контракту футболіста.

У цьому сезоні Решфорд виступав за "Астон Віллу" на правах оренди, але травма і нестабільна форма завадили йому закріпитися. Повернутися в "Манчестер Юнайтед" гравцеві буде складно: головний тренер Рубен Аморім не розраховує на нападника. Тому трансфер у "Барселону" виглядає як оптимальний варіант для обох сторін.

Угода залежатиме від того, чи вдасться каталонцям продати Рафінью. "Барселона" розраховує виручити кошти, щоб оплатити перехід Решфорда. У цьому сезоні 27-річний англієць забив 7 голів та зробив 4 результативні передачі в матчах АПЛ і Кубка Англії.

Нагадаємо, Шовковський, Ротань та ще два тренери можуть піти з команд української Прем'єр-ліги наприкінці поточного сезону.

Один із вихованців "Динамо" хоче повернутися в київську команду з європейського клубу.

Іван Калюжний може провести наступний сезон не в єврокубках, а в Першій лізі чемпіонату України.

"Інтер" та "Барселона" зіграють півфінал Ліги чемпіонів, портал Новини.LIVE продемонструють онлайн матчу.