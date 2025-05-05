Динамо влітку посилить склад молодою зіркою з Європи

Антон Царенко святкує гол. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Півзахисник Антон Царенко, права на якого належать київському "Динамо", розповів про свій досвід виступів в оренді за польську "Лехію". Молодий гравець назвав нову мету, яка пов'язана з українським футболом.

Царенко сподівається повернутися до київського клубу, щоб поборотися за місце у складі, повідомляє "Український футбол".

Реклама

Читайте також:

На думку вихованця "Динамо", оренда в "Лехії" допомогла йому відчути впевненість у дорослому футболі. Антон Царенко зазначив, що чемпіонат Польщі вирізняється високою конкуренцією та непередбачуваністю, а кожна команда здатна як перемагати, так і поступатися.

Максим Хлань (ліворуч), Богдан В'юнник та Антон Царенко у складі "Лехії". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Повернення в "Динамо"

Півзахисник підкреслив, що польська футбольна система вигідно відрізняється від української завдяки розвиненій інфраструктурі та фантастичній атмосфері на стадіонах. За словами 20-річного гравця, за останні роки Польща значно просунулася в будівництві арен, академій та тренувальних баз. Царенко також зазначив, що в Україні в нинішніх умовах це складно реалізувати, враховуючи війну.

"Якщо "Динамо" розраховуватиме на мене, то я готовий повернутися і конкурувати за місце в складі", — заявив Царенко, говорячи про своє бажання повернутися до київського клубу після закінчення орендної угоди.

Футболіст додав, що наразі повністю зосереджений на матчах сезону, що залишилися, і планує обговорити майбутнє з керівництвом "Динамо" після його завершення. Царенко наголосив, що хоче мати стабільну ігрову практику та продовжувати розвиватися в команді, де йому довірятимуть.

У сезоні 2024/2025 Антон Царенко зіграв за "Лехію" 27 матчів, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, "Інтер" і "Барселона" готуються до матчу-відповіді 1/2 Ліги чемпіонів, портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію поєдинку.

Олександр Шовковський увійшов до списку тренерів, які влітку можуть змінити клуб.

Донецький "Шахтар" вже веде переговори з відомим наставником, якого обрали як заміну для Маріно Пушича.

Головний бомбардир київського "Динамо" Владислав Ванат показав свою скромну дівчину.